Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала решение Верховного суда РФ

Москва, 20 июля. Адвокаты отца Сергия подали апелляцию на решение Верховного суда России, который постановил передать уголовное дело в Измайловский районный суд Москвы.

Верховный суд постановил перенести рассмотрение дела из Свердловской области в Москву. Согласно решению суда, в Свердловской области насчитывается более трех тысяч сторонников Сергия, в числе которых есть и работники судебной системы, и правоохранители. Поэтому объективное судебное разбирательство в данном регионе ставится под угрозу.

Судебная коллегия из трех судей рассмотрит жалобу на изменение территориальной подсудности уголовного дела экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) в апелляционной инстанции Верховного суда, сообщил ТАСС со ссылкой на адвокатов обвиняемого. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена, но, скорее всего, это произойдет в ближайшие две недели, считает защита Сергия.

Николай Романов обвиняется в самоуправстве и склонении к самоубийству, а также нарушении права на свободу вероисповедания.