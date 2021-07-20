Москва выявила минимальное число заражений COVID-19 с начала июня

Москва, 20 июля. Всего 3188 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в столице за минувшие сутки, сообщили в городском оперштабе. Этот показатель стал минимальным с 6 июня 2021 года.

Устойчивый спад заболеваемости COVID-19 наблюдается в столице уже несколько дней, заявил мэр Сергей Собянин. Временное введение QR-кодов и массовая вакцинация горожан позволили прийти к положительной динамике по коронавирусу в городе, считает он.

Распространение заболевания постепенно снижается по всей России, рассказал ведущий специалист НИЦ имени Гамалеи Федор Лисицын. Формирование иммунной прослойки к коронавирусу у населения позволяет бороться с заболеванием, уверены врачи.