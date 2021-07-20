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Бесплатная диспансеризация после коронавируса стала доступна для жителей Коломны
Общество
Бесплатная диспансеризация после коронавируса стала доступна для жителей Коломны
freepik.com  /  freepik

Коломна, 20 июля. Медики Коломенской центральной республиканской больницы стали проводить углубленную диспансеризацию переболевших коронавирусом.

Начиная с 1 июля все россияне, которые перенесли коронавирус, могут пройти углубленный медицинский осмотр. По его результатам пациентам при необходимости назначают реабилитацию. Данная услуга стала доступна и для жителей Коломны.

«Тем, кто переболел COVID-19, рекомендуем пройти углубленную диспансеризацию, чтобы выявить последствия и начать лечение», – отметила замглавврача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

Правительство России приняло решение выделить 6 миллиардов рублей для диспансеризации переболевших COVID-19. В общей сложности процедуру можно пройти за день.

Не так давно премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения проработать вопрос обеспечения переболевших коронавирусом граждан бесплатной реабилитацией. Кроме того, он отметил, что в некоторых регионах страны уже началась углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом, пишет «Петербургский дневник».

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диспансеризация коронавирус COVID-19
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