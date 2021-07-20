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Власти Москвы отчитались о предоставлении помощи гражданам в пунктах вакцинации
Общество
Власти Москвы отчитались о предоставлении помощи гражданам в пунктах вакцинации
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 20 июля. В столичных пунктах вакцинации от COVID-19 работают более двух тыс. сотрудников офисов «Мои документы» и около тысячи работников департамента труда и соцзащиты.

Представители организаций помогают гражданам в прививочных пунктах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. В крупнейших городских пунктах, которые находятся в «Лужниках» и Гостином Дворе, работают также 28 специалистов Московской службы психологической помощи населению. Благодаря их работе у медиков появляется время на общение с пациентами.

«Это особенно значимо сейчас, когда поток вакцинирующихся значительно увеличился», — сказано на сайте мэра Москвы.

Прививочная кампания от коронавируса SARS-CoV-2 активно проходит и в Московской области. Вакцинацию первым компонентом препарата от COVID-19 прошли уже 2,5 млн человек. Второй компонент также получили 1,4 млн граждан, информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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вакцинация помощь коронавирус
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