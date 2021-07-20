Соседка рассказала, как мать сбитых в Солнцево детей переживает трагедию

Москва, 20 июля. Соседка семьи, потерявшей детей в столичном ДТП, рассказала о состоянии матери и бабушки. В соцсетях женщина объявила сбор денежных средств в помощь семье.

Неравнодушная женщина является соседкой семьи по дому. Она рассказала, что всего в квартире на 15-м этаже живут семь человек — Марина, ее муж и пятеро детей. Самой старшей девочке 16 лет, два мальчика девяти и пяти лет, ребенку, которой умер в больнице, было четыре года, и самой младшей девочке девять месяцев.

По словам соседки, вторым погибшим в ДТП мальчиком оказался племянник Марины.

«Это сын Марининого брата. Брат с женой, сыном и бабушкой приехали в Москву из Череповца на свадьбу Марининой сестры. А вышло так, что вместо свадьбы попали на двойные похороны», — поделилась женщина в беседе с изданием MK.RU.

Убитая горем мать сейчас почти ни с кем не разговаривает, но она благодарна всем, кто помог собрать деньги на перевозку тел из морга и на похороны. У бабушки, находившейся в момент ДТП рядом, случился сердечный приступ, рассказала соседка семьи.