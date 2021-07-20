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Устроившая ДТП с погибшими детьми москвичка признала вину

  /   Обновлено: 20 июля 2021 09:21
Происшествия
Устроившая ДТП с погибшими детьми москвичка признала вину
pixabay.com  /  Fifaliana-joy

Москва, 20 июля. Студентка, сбившая насмерть двоих детей, полностью признала свою вину и раскаялась, что стала виновницей ДТП с двумя погибшими.

Семья обвиняемой готова помочь пострадавшей стороне и выплатить денежную компенсацию.

Смертельное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Валерия Б., управляя автомобилем Mazda, совершила наезд на троих детей, двое из которых впоследствии скончались в медицинском учреждении. Изначально обвиняемая была заключена под домашний арест, однако затем следствие направило ходатайство в суд об изменении меры пресечения.

Тверской суд изменил меру пресечения Валерии Б., которая сбила троих детей на пешеходном переходе в московском районе Солнцево. Девушка арестована до 16 сентября 2021 года.

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