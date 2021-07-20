Более 50% жилых домов Москвы подготовили к отопительному сезону

Москва, 20 июля. Городские службы Москвы ведут работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. К зиме уже полностью готовы 60% жилых домов, отметил заммэра столицы Петр Бирюков.

К началу календарной осени проведут гидравлические испытания на 17 тысячах километрах тепловых сетей. Специалисты будут искать ненадежные участки и исправлять нарушения. Это должно обеспечить бесперебойную подачу тепла, добавил заммэра Москвы в правительстве по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики, которые отремонтировали уже 127 котельных и 5,2 тысячи тепловых пунктов. Сотрудниками «Мосводоканала» проведен профилактический осмотр свыше 12 километров водопроводных и 3,8 тысячи километров канализационных сетей, добавил Бирюков.

Коммунальные службы Приморского края начали готовиться к предстоящему отопительному сезону. Плановые работы провели в более чем трех тысячах жилых домов. Одновременно ремонтируются теплотрассы, котельные, бойлерные.