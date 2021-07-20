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Около тысячи московских пар влюбленных провели свадьбы в красивую дату
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Около тысячи московских пар влюбленных провели свадьбы в красивую дату
Свадебное агентство СПб Skazka project

Москва, 20 июля. Одна из самых красивых дат 2021 года стала днем официальной регистрации отношений около тысячи московских пар. Об этом сообщили в столичном управлении ЗАГС.

Многие молодожены решили узаконить свой союз именно 17 июля 2021 года. Пары чаще всего стараются провести торжество в летний период, однако многие еще отдают предпочтение красивым датам.

«Уже около тысячи пар поженились 17.07, а еще более тысячи пар планируют заключить брак 21.08.21», — говорится в сообщении.

Особый ажиотаж ожидается во второй половине августа. Заявление на предстоящее 21 число подали уже более тысячи будущих молодоженов.

Свадебная церемония также могла состояться у российской актрисы Марии Порошиной. Фанаты звезды сериала «Всегда говори всегда» заподозрили артистку в тайном бракосочетании с отцом ее пятого ребенка. Причиной этому стал выход Порошиной с кольцом на безымянном пальце.

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