Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 07:53
07:47
Общество
Призыв к отказу от вакцинации может стать уголовно наказуемым в России
07:45
Армия
Шугаев: российские БПЛА должны составить 10% мирового рынка
07:39
Общество
Перегревание при повышенном потоотделение может вызвать образование тромбов
07:39
Общество
WADA и РУСАДА сотрудничают над восстановлением статуса российской организации
07:32
Общество
Буксировка тяжелых прицепов может сломать АКПП
07:24
Экономика
Госдума обсудит ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей для семей с детьми
07:18
Общество
Доктор Мясников назвал средство борьбы с новыми штаммами коронавируса
07:18
Общество
Педиатр Мамаева озвучила важное условие для выработки витамина D
07:07
Общество
Около тысячи московских пар влюбленных провели свадьбы в красивую дату
06:58
Общество
Садовод Воронова дала советы по борьбе с назойливыми мошками в Подмосковье
Все новости

Гидрометцентр: небольшой дождь и жара ожидаются в Москве 20 июля

  /   Обновлено: 20 июля 2021 06:56
Общество
Гидрометцентр: небольшой дождь и жара ожидаются в Москве 20 июля
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 20 июля. Облачная погода, температура воздуха до +27 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Москве 20 июля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается до 27 градусов выше нуля. Ночью может похолодать до +13 градусов. В Московской области воздух прогреется до +28 градусов днем, а ночью температура воздуха опустится до +10 градусов.

Гидрометцентр сообщил о сохранении желтого уровня погодной опасности в Подмосковье до 12:00 21 июля. Местами ожидается высокая пожароопасность. Скорость ветра 20 июля не превысит 10 метров в секунду.

Понижение температуры ожидается в столице России уже 22 июля. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода будет ощущаться как «обвал холода» после длительной жары. Столбики термометров опустятся до 20 градусов выше нуля.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Гидрометцентр: небольшой дождь и жара ожидаются в Москве 20 июля
погода гидрометцентр жара
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru