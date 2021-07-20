Гидрометцентр: небольшой дождь и жара ожидаются в Москве 20 июля

Москва, 20 июля. Облачная погода, температура воздуха до +27 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Москве 20 июля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается до 27 градусов выше нуля. Ночью может похолодать до +13 градусов. В Московской области воздух прогреется до +28 градусов днем, а ночью температура воздуха опустится до +10 градусов.

Гидрометцентр сообщил о сохранении желтого уровня погодной опасности в Подмосковье до 12:00 21 июля. Местами ожидается высокая пожароопасность. Скорость ветра 20 июля не превысит 10 метров в секунду.

Понижение температуры ожидается в столице России уже 22 июля. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода будет ощущаться как «обвал холода» после длительной жары. Столбики термометров опустятся до 20 градусов выше нуля.