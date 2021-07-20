Вильфанд спрогнозировал «обвал холода» в Москве с 22 июля

Москва, 20 июля. Погода в Москве 22 июля будет ощущаться как «обвал холода» после длительной жары. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Привычное лето придет в Москву уже в четверг. Столбики термометров опустятся ниже +20 градусов. Возвращение жаркой погоды пока не предвидится. Если бы солнце было таким активным, похолодание ощущалось бы сильнее, передает ТАСС.

«Температура будет близка к климату с 22 июля, но это будет обвал холода по сравнению с той погодой, что была. Ветра буду северные, действительно холодные», — отметил метеоролог.

Ухудшение погоды прогнозируется и в Северной столице. Вернувшаяся в Санкт-Петербург прохлада принесет с собой дожди, грозы и усиление ветра. Региональное управление МЧС просил горожан проявить осторожность 20 июля.