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Жительница Москвы прокатила леопарда по центру города на иномарке

  /   Обновлено: 20 июля 2021 04:20
Общество
Жительница Москвы прокатила леопарда по центру города на иномарке
фото из личного архива  /  Михаил Семенов

Москва, 20 июля. Леопард на пассажирском сидении иномарки вызвал удивление у жителей Москвы. Животное вместе с хозяйкой каталось по центру города, наблюдая за людьми из окна автомобиля.

Удивленные жители и гости столицы начали выкладывать соответствующие видео в социальные сети. Личность хозяина дикого питомца пока что остается неизвестной, однако на кадрах видно, что управляла автомобилем девушка, а компанию дикому зверю на заднем сидении предположительно составляла знакомая владелицы леопарда.

Представитель дикой природы спокойно реагировал на происходящее, наблюдая за удивленными людьми. Хозяйка необычной кошки положительно восприняла съемку и даже покрасовалась перед одной из любительских камер.

Внимание людей также было привлечено диким кабаном на улицах Санкт-Петербурга. Вероятно, «гость» пришел к жителям Северной столицы из Юнтоловского заказника.

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москва иномарка леопард
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