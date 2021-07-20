Жительница Москвы прокатила леопарда по центру города на иномарке

Москва, 20 июля. Леопард на пассажирском сидении иномарки вызвал удивление у жителей Москвы. Животное вместе с хозяйкой каталось по центру города, наблюдая за людьми из окна автомобиля.

Удивленные жители и гости столицы начали выкладывать соответствующие видео в социальные сети. Личность хозяина дикого питомца пока что остается неизвестной, однако на кадрах видно, что управляла автомобилем девушка, а компанию дикому зверю на заднем сидении предположительно составляла знакомая владелицы леопарда.

Представитель дикой природы спокойно реагировал на происходящее, наблюдая за удивленными людьми. Хозяйка необычной кошки положительно восприняла съемку и даже покрасовалась перед одной из любительских камер.

Внимание людей также было привлечено диким кабаном на улицах Санкт-Петербурга. Вероятно, «гость» пришел к жителям Северной столицы из Юнтоловского заказника.