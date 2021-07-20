Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 01:51
01:46
Экономика
Карты платежной системы «Мир» стали доступны для оплаты через Apple Pay
01:43
Шоу-бизнес
«Я буквально сошла с ума»: Ольга Кузьмина назвала секрет победы в «Ледниковом периоде»
01:42
Общество
Беременным женщинам повысили приоритет по прививке от COVID-19
01:42
Происшествия
Житель Москвы пострадал от ножевых ударов в лицо
01:40
Экономика
Консорциум с участием Гейтса и Сороса выкупит производителя экспресс-тестов
01:35
Общество
Студия Marvel нашла режиссера для нового фильма «Блэйд»
01:33
Общество
Самостоятельное взятие мазка ускорит диагностику COVID-19
01:26
Армия
Путин откроет юбилейный авиасалон МАКС-2021 в Жуковском
01:22
Технологии
Содержание плавучего космодрома «Морской старт» обходится в $1 млн в месяц
01:18
Наука
ЦПК намерен в 2022 году предложить Роскосмосу открыть новый набор в отряд летчиков
Все новости

Житель Москвы пострадал от ножевых ударов в лицо
Происшествия
Житель Москвы пострадал от ножевых ударов в лицо
shutterstock.com  /  diy13

Москва, 20 июля. Окровавленного мужчину обнаружили на пешеходном переходе на улице Плещеева в Москве. Прохожие подумали, что пострадавший умер.

Житель Москвы ввязался в пьяную ссору, в ходе которой ему порезали лицо. Пострадавший мужчина получил ранения в щеку. Правоохранительным органам удалось задержать нападавшего, его доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента, передает РЕН ТВ.

Пожилая женщина ранее зарезала своего 47-летнего сына во время ссоры. После инцидента преступница пожаловалась на плохое самочувствие.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Москвы пострадал от ножевых ударов в лицо
москва мужчина ранения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru