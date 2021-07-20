Житель Москвы пострадал от ножевых ударов в лицо

Москва, 20 июля. Окровавленного мужчину обнаружили на пешеходном переходе на улице Плещеева в Москве. Прохожие подумали, что пострадавший умер.

Житель Москвы ввязался в пьяную ссору, в ходе которой ему порезали лицо. Пострадавший мужчина получил ранения в щеку. Правоохранительным органам удалось задержать нападавшего, его доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента, передает РЕН ТВ.

Пожилая женщина ранее зарезала своего 47-летнего сына во время ссоры. После инцидента преступница пожаловалась на плохое самочувствие.