Сбившая троих детей в Москве девушка плакала в зале суда

Москва, 19 июля. Девушка, обвиняемая в смертельной автомобильной аварии на пешеходном переходе, во время общения с родными и оглашения решения суда сильно плакала.

Подсудимая сбила троих малолетних детей, двое из которых от полученных травм скончались в больнице. Во время заседания Тверского суда Москвы виновница ДТП сильно плакала. Вероятно, она раскаивается в содеянном, передает источник ФАН.

Девушке грозит до пяти лет принудительных работ или до семи лет лишения свободы. Адвокат не дает комментариев прессе.

Суд ранее отправил девушку в СИЗО до 16 сентября 2021 года. Ее обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).