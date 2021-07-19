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Виновница ДТП в Москве из зала суда направится в СИЗО
Происшествия
Виновница ДТП в Москве из зала суда направится в СИЗО
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 июля. После судебного заседания, виновница ДТП из зала суда отправилась в СИЗО. Перед этим гражданке разрешили пообщаться с родственниками.

Девушка, сбившая на автомобиле «Мазда» троих детей в СИЗО будет ожидать очередного заседания судейской коллегии. Известно, что правозащитник виновницы аварии может обжаловать постановление в течение трех дней. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала Ольга Бондарева, пресс-секретарь Тверского суда.

Ранее суд продлил виновнице ДТП в Солнцево арест до 16 сентября 2021 года. Правоохранители вменяют девушке обвинение по статье 264 Уголовного кодекса, части четвертой («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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