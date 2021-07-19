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Сбившую троих детей москвичку заключили под стражу

  /   Обновлено: 19 июля 2021 20:18
Происшествия
Сбившую троих детей москвичку заключили под стражу
Госавтоинспекция Москвы

Москва, 19 июля. Тверской суд изменил меру пресечения девушке, которая сбила трех детей на пешеходном переходе в Солнцево. Она арестована до 16 сентября 2021 года.

Гражданка за рулем Mazda совершила наезд на трех несовершеннолетних, двое из которых скончались от полученных травм. Следствие выдвинуло девушке обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Изначально подозреваемая была заключена под домашний арест, однако затем в суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения.

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