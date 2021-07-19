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Мотоциклист врезался в фуру и погиб в Ступино

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:35
Происшествия
Мотоциклист врезался в фуру и погиб в Ступино
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 июля. Байкер врезался в фуру под Москвой. В результате случившегося мотоциклист скончался от полученных травм.

Авария с мотоциклом произошла в подмосковном округе Ступино. По данным полиции, на трассе М4 (83 км) байкер не справился с управлением мотоцикла и на большой скорости врезался в фуру. При этом байк улетел вперед в опрокинувшуюся и находившуюся перед ним «газель». Мотоциклиста отбросило на несколько метров за трассу. От полученных травм он скончался.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Еще одна страшная авария произошла в Нижнем Новгороде. В результате нее погиб водитель, еще два человека получили серьезные травмы.

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