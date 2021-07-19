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Полиция скрутила сантехника за сбыт наркотиков в Подмосковье

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:24
Происшествия
Полиция скрутила сантехника за сбыт наркотиков в Подмосковье

Москва, 19 июля. Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г.о. Протвино задержали 41-летн местного жителя по подозрению в выращивании наркосодержащих растений.

Сантехник из Московской области был задержан накануне за то, что выращивал наркотические вещества растительного происхождения, сообщает портал «Вести Подмосковья».

В ходе проверки полицейские установили, что для осуществления своего замысла задержанный снял подвальное помещение в многоквартирном доме, который он обслуживал. Там оперативники обнаружили и изъяли пакет с растительным веществом массой около 200 гр, 46 горшков с растениями, лампы освещения, емкости с жидкостью, а также упаковки с семенами и электронные весы.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и 231 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) УК РФ. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

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