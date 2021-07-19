Россиянам объяснили, как выгодно инвестировать в недвижимость Подмосковья

Москва, 19 июля. Вице-президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко перечислил наиболее выгодные способы вложить накопления в недвижимость.

В условиях снижения процентных ставок по банковским депозитам приобретение недвижимости считается привлекательным способом инвестирования. Если стоит конкретная задача приумножить денежные средства, есть смысл выбрать одно- или двухкомнатную квартиру. Подобные жилые помещения ликвидны для сдачи и не требуют огромных вложений, передает «Радио 1».

При этом важно, чтобы покупка совершалась не на кредитные средства, поскольку при повышении стоимости ипотечной ссуды и снижении арендной доходности приобретение может оказаться не очень выгодным. Поэтому предпочтительнее исходить из наличия собственных ресурсов. В некоторых ситуациях следует купить две квартиры и сдавать объекты за 20 тысяч рублей, тогда доход составит 40 тысяч рублей, резюмировал Власенко.

Стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах составила 90,3 тысячи рублей за квадратный метр по итогам июля. Значение снизилось на 0,2% относительно июня, согласно данным ЦИАН.