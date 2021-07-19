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Необоснованные нападки кинокритика Долина на издание «Вечерний курьер» возмутили Милонова

  /   Обновлено: 19 июля 2021 18:46
Политика
Необоснованные нападки кинокритика Долина на издание «Вечерний курьер» возмутили Милонова
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на претензию кинокритика Антона Долина к волгоградскому изданию «Вечерний курьер».

Антон Долин, журналист «Медузы»1 (СМИ, признанное иностранным агентом на территории РФ), обвинил редакцию «Вечернего курьера» в публикации статьи, которую он не писал, якобы под его именем. При выяснении ситуации оказалось, что данное авторство является лишь совпадением.

«Это не тот Антон Долин, о котором сейчас все подумали. Это псевдоним (нашего автора. — Прим. ФАН), он уже пишет под ним давно. Я понимаю, что это стечение обстоятельств. У нас не было никакой цели использовать (его) имя для именно этой статьи», — сообщил главный редактор «Вечернего курьера» Дмитрий Кагаев в комментарии «Открытым медиа».

Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что тезок у журналиста Антона Долина в России довольно много, и его известность как кинокритика не дает Долину эксклюзивного права писать статьи. По мнению Милонова, журналист «Вечернего курьера», работающий под данным псевдонимом с 2017 года, затрагивает более широкую повестку, чем кинорецензии.

Однако волгоградское СМИ убрало из материалов подпись журналиста под псевдонимом «Антон Долин». Это значит, что давление на СМИ позволило управлять действиями редакции только из-за того, что известный кинокритик считает свое имя эксклюзивным.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Виталий Милонов скандал антон долин Вечерний Курьер
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