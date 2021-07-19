Следствие предъявило обвинения девушке, сбившей трех детей на переходе в Солнцево

Москва, 19 июля. Следователи ГСУ ГУ МВД России выдвинули обвинения девушке, которая совершила наезд на детей на улице Авиаторов.

Гражданку обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Тверской суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения в отношении подозреваемой на заключение под стражу.

По версии следствия, 18-летняя девушка не пропустила несовершеннолетних на пешеходном переходе. Дети получили серьезные травмы, двое из них позже скончались.