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Следствие предъявило обвинения девушке, сбившей трех детей на переходе в Солнцево
Происшествия
Следствие предъявило обвинения девушке, сбившей трех детей на переходе в Солнцево
Мэрия Череповца

Москва, 19 июля. Следователи ГСУ ГУ МВД России выдвинули обвинения девушке, которая совершила наезд на детей на улице Авиаторов.

Гражданку обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Тверской суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения в отношении подозреваемой на заключение под стражу.

По версии следствия, 18-летняя девушка не пропустила несовершеннолетних на пешеходном переходе. Дети получили серьезные травмы, двое из них позже скончались.

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