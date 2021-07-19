Мосгорсуд признал законной меру пресечения для адвоката Павлова

Москва, 19 июля. Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного суда о мере пресечения в виде запрета определенных действий адвокату Ивану Павлову.

Павлов обвиняется в разглашении данных предварительного следствия по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Ранее Басманный суд запретил Павлову общаться со свидетелями по его уголовному делу, пользоваться интернетом, телефоном и почтовой корреспонденцией, иначе как для общения со следователем, инспектором ФСИН и экстренными службами.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал адвокатское объединение «Команда 29», созданное Иваном Павловым. В связи с этим представители организации решили прекратить деятельность сайта.