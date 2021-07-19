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Мосгорсуд признал законной меру пресечения для адвоката Павлова

  /   Обновлено: 19 июля 2021 16:13
Происшествия
Мосгорсуд признал законной меру пресечения для адвоката Павлова
wikipedia.org  /  TaisiaSuvorova / CC BY-SA 4.0

Москва, 19 июля. Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного суда о мере пресечения в виде запрета определенных действий адвокату Ивану Павлову.

Павлов обвиняется в разглашении данных предварительного следствия по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Ранее Басманный суд запретил Павлову общаться со свидетелями по его уголовному делу, пользоваться интернетом, телефоном и почтовой корреспонденцией, иначе как для общения со следователем, инспектором ФСИН и экстренными службами.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал адвокатское объединение «Команда 29», созданное Иваном Павловым. В связи с этим представители организации решили прекратить деятельность сайта.

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