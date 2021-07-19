Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 16:41
16:40
Происшествия
Умер заслуженный конструктор России Игорь Лятерман
16:37
Политика
Украинский генерал высмеял реакцию Зеленского на статью Путина о единстве народов
16:37
Происшествия
Житель Владимирской области из-за стыда сознался в убийстве приятеля
16:33
Происшествия
Франция выдала России мошенника, похитившего более 200 млн рублей
16:33
Весь мир
Алжир отозвал своего посла в Рабате на фоне нового конфликта с Марокко
16:29
Политика
Король Бельгии получил соболезнования от Путина в связи с трагическим наводнением
16:29
Общество
Экс-коммунальщик из Саранска присвоил 16 млн рублей от плательщиков за ЖКУ
16:29
Общество
Росавиация отклонила 230 заявок авиакомпаний на полеты в Египет
16:27
Общество
Профессор Пузырев объяснил, как защитить детскую психику во время развода
16:27
Экономика
Фермеры получат возможность продавать собственную продукцию «с грядки»
Все новости

Отец сбившей троих детей москвички назвал причины ДТП

  /   Обновлено: 19 июля 2021 15:54
Происшествия
Отец сбившей троих детей москвички назвал причины ДТП
Госавтоинспекция Москвы

Москва, 19 июля. Отец 18-летней девушки, которая сбила троих детей на улице Авиаторов в Москве, назвал свою версию причины дорожно-транспортного происшествия.

Мужчина считает, что его дочь совершила наезд на детей из-за неопытности. Она не заметила их из-за грузовика, плюс солнце светило в глаза, заявил отец обвиняемой.

«Я когда звоню, она никогда не берет трубку, когда за рулем. Это был мой приказ. Это исключено», — сообщил мужчина.

Также он заявил, что обвиняемая никогда не выпивает, поэтому не может быть и речи, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Отец виновницы смертельного ДТП заверил, что предпринимать какие-либо попытки для избежания наказания девушка не планирует. Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом.

Напомним, 18-летняя девушка, управляя автомобилем Mazda, совершила наезд на троих детей на пешеходном переходе. ДТП случилось на западе Москвы. В результате аварии все пострадавшие были госпитализированы. Позже двое детей скончались в больнице. Девятимесячную девочку сегодня выписали из медучреждения.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Отец сбившей троих детей москвички назвал причины ДТП
дети москва дтп смерть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru