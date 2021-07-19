Отец сбившей троих детей москвички назвал причины ДТП

Москва, 19 июля. Отец 18-летней девушки, которая сбила троих детей на улице Авиаторов в Москве, назвал свою версию причины дорожно-транспортного происшествия.

Мужчина считает, что его дочь совершила наезд на детей из-за неопытности. Она не заметила их из-за грузовика, плюс солнце светило в глаза, заявил отец обвиняемой.

«Я когда звоню, она никогда не берет трубку, когда за рулем. Это был мой приказ. Это исключено», — сообщил мужчина.

Также он заявил, что обвиняемая никогда не выпивает, поэтому не может быть и речи, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Отец виновницы смертельного ДТП заверил, что предпринимать какие-либо попытки для избежания наказания девушка не планирует. Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом.

Напомним, 18-летняя девушка, управляя автомобилем Mazda, совершила наезд на троих детей на пешеходном переходе. ДТП случилось на западе Москвы. В результате аварии все пострадавшие были госпитализированы. Позже двое детей скончались в больнице. Девятимесячную девочку сегодня выписали из медучреждения.