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Пострадавшую в смертельном ДТП на Авиаторов девочку выписали из больницы

  /   Обновлено: 19 июля 2021 15:12
Происшествия
Пострадавшую в смертельном ДТП на Авиаторов девочку выписали из больницы
Госавтоинспекция Москвы

Москва, 19 июля. Девятимесячная малышка проходила лечение в отделении нейрохирургии после аварии, в которой погибли два ребенка. Бабушка, которая шла вместе с детьми, также «пришла в себя».

Женщина рассказала, что сейчас очень тяжело будет семье, у которой страшная авария унесла жизнь единственного ребенка.

ДТП произошло на улице Авиаторов 16 июля. Водитель Mazda сбила троих детей, которые шли через дорогу по зебре вместе со взрослыми. Пострадавших малышей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет госпитализировали с травмами. Старшие мальчики спустя время умерли, сообщал ФАН.

Обвиняемую в совершении аварии с участием троих детей отправили под домашний арест. Эта мера наказания будет действовать до 15 сентября.

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