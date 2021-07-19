Скандальный самострой сына Кобзона в «доме НКВД» стал возможен благодаря Лужкову

Москва, 19 июля. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин в беседе с корреспондентом ФАН высказался о конфликте между сыном Иосифа Кобзона и жильцами дома на Смоленской площади.

Андрей Кобзон осуществил значительные изменения внутри здания, которое было признано объектом культурного наследия. С помощью нескольких архитектурных приемов сын популярного певца получил две новые квартиры общей площадью 600 квадратных метров, однако после этого по дому пошли трещины, а соседи утратили доступ к чердаку.

По словам депутата Сергея Митрохина, Кобзон-младший получил право на самовольное строительство благодаря связям отца с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Жильцы судятся с нерадивым соседом на протяжении нескольких лет. К делу уже подключились следователи, которые организовали проверку и опечатали квартиры Кобзона.