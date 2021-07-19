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Конфликтом пьяной женщины с полицейскими в Москве заинтересовалось МВД
Происшествия
Конфликтом пьяной женщины с полицейскими в Москве заинтересовалось МВД

Москва, 19 июля. Жительница Москвы оказала сопротивление при задержании, после чего полицейский схватил её за волосы и усадил в машину.

В социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудник правоохранительных органов тащит женщину за волосы. Позже оперативники разобрались в обстоятельствах конфликта.

Инцидент произошёл на юге Москвы на Домодедовской улице. Женщина в компании знакомых распивала спиртные напитки в общественном месте. При задержании она оказала физическое сопротивление сотруднику полиции, после чего тот вынужден был усадить её в машину, схватив за волосы.

По информации столичного ведомства, все задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции, где на них были составлены административные материалы по статье 20.20 части 1 КРФоАП «Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом».

Официальный представитель ГСУ СК России по Москве сообщила, что правоохранители проведут проверку по факту инцидента, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции и женщины на предмет наличия состава преступления по статьям 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Накануне в Самаре задержали дочь экс-мэра Самары.

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