Песков указал на эффективность мер против COVID-19 в Москве

Москва, 19 июля. Московские власти неоднократно доказывали эффективность принимаемых мер по COVID-19, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель российского лидера прокомментировал отмену системы QR-кодов в Москве. Песков напомнил, что власти столицы неоднократно доказывали эффективность своих мер против коронавируса.

Система QR-кодов в Москве отменяется с 19 июля. Благодаря введению электронного документа часть столичных предприятий смогла привить от COVID-19 порядка 60% сотрудников.

За организациями остается право требовать с посетителей QR-код о вакцинации.