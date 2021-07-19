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Песков указал на эффективность мер против COVID-19 в Москве

  /   Обновлено: 19 июля 2021 13:16
Общество
Песков указал на эффективность мер против COVID-19 в Москве
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Москва, 19 июля. Московские власти неоднократно доказывали эффективность принимаемых мер по COVID-19, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель российского лидера прокомментировал отмену системы QR-кодов в Москве. Песков напомнил, что власти столицы неоднократно доказывали эффективность своих мер против коронавируса.

Система QR-кодов в Москве отменяется с 19 июля. Благодаря введению электронного документа часть столичных предприятий смогла привить от COVID-19 порядка 60% сотрудников.

За организациями остается право требовать с посетителей QR-код о вакцинации.

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