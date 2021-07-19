Москвич попался на взятке в 150 тыс. рублей сотруднику ГИБДД

Москва, 19 июля. Водитель Infiniti попытался дать инспектору ГИБДД взятку в 150 тыс. рублей, после этого его задержали.

Правоохранители остановили иномарку в районе Библиотечного проезда. У 35-летнего водителя были явные признаки опьянения, поэтому ему предложили пройти медосвидетельствование. Однако москвич отказался и стал предлагать взятку.

«Мужчину неоднократно предупредили, что его действия незаконны, однако он проигнорировал это и положил на переднее сиденье сверток с деньгами», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, в свертке находилось 150 тыс. рублей. После этого в отношении жителя столицы возбудили уголовное дело, а также составили административный протокол за отказ от освидетельствования.

Челябинский предприниматель заплатит штраф в размере 1,3 млн рублей за дачу взятки таможенникам.