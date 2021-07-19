МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Москва, 19 июля. Сильная жара сохранится на территории Москвы в понедельник, 19 июля, заявили в пресс-службе столичного МЧС.

Согласно данным, которые предоставили синоптики из Росгидромета, на протяжении понедельника в столице сохранится крайне жаркая погода. Ожидается, что столбики термометров в городе поднимутся до отметки в 30–32 градуса тепла.

Ведомство напоминает, что во время аномальной жары следует избегать перегрева на солнце и пить как можно больше воды. Также необходимо использовать одежду светлых тонов и не забывать о головном уборе.

Долгожданное похолодание произошло в Северной столице. В ближайшие дни столбик термометра на территории Санкт-Петербурга опустится до 20–25 градусов тепла. Резкие изменения в погоде вызваны тыловой частью уходящего из региона циклона.