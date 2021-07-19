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Поезд насмерть сбил троих мужчин возле станции Ивантеевка

  /   Обновлено: 19 июля 2021 09:22
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Происшествия
Поезд насмерть сбил троих мужчин возле станции Ивантеевка
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 19 июля. Транспортные полицейские и следователи разбираются в обстоятельствах смертельной аварии. Трагедия произошла в районе подмосковной станции Ивантеевка.

По предварительной информации, трое мужчин рано утром попали под поезд. Пострадавшие умерли на месте. В момент аварии они могли быть в нетрезвом виде. Они якобы шли по железнодорожным путям, чтобы подняться на платформу.

В Приморье поезд снес внедорожник Mitsubishi Pajero. По словам машиниста встречного состава, водитель ехал по рельсам «как по дороге», сообщало Deita.

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