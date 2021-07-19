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Московским водителям выписали 53 тысячи штрафов за непристегнутый ремень
Общество
Московским водителям выписали 53 тысячи штрафов за непристегнутый ремень
Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Москва, 19 июля. Правоохранители с начала текущего года выписали по камерам около 53 тысяч штрафов московским водителям за непристегнутый ремень безопасности.

Сотрудники полиции при этом выписали 3,4 тысячи постановлений за использование телефона за рулем автомобиля без специального устройства. Соответствующей информацией с ТАСС поделился пресс-центр МВД России.

В МВД также сообщили, что инспекторы ГИБДД используют мобильные компьютеры — аппаратно-программные комплексы "Барс", чтобы следить за соблюдением автолюбителями скоростного режима.

Ранее российские водители жаловались на новую ловушку от ГИБДД. Сотрудники стали массово штрафовать автолюбителей за парковку машин у пешеходных переходов.

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