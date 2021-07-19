Ливень затопил лифт и лестницу жилого дома в Москве

Москва, 19 июля. Жители дома на улице Демьяна Бедного сообщили о подтоплении подъезда.

Вода попала в лифт, потоки воды видны на лестнице и на полу. По предварительной информации, затопленное здание 1987 года постройки. Причины затопления выясняются. Об этом информирует РЕН ТВ.

Синоптики предупредили жителей Москвы о дождях и грозах, которые начнутся во второй половине понедельника. Отмечается, что температура воздуха понизится не сильно, на улице будет около 29 градусов тепла. Местами ветер достигнет 17 м/с. Вероятно объявление штормового предупреждения.