Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 07:35
07:33
Происшествия
Сбежавших из реабилитационного центра новосибирских подростков нашли живыми
07:31
Экономика
Доллар и евро выросли в цене по результатам торгов Мосбиржи
07:30
Общество
Второй сезон сериала «Локи» снимет другой режиссер
07:26
Общество
Депутат Госдумы Калашников оценил возможность отмены пенсионной реформы
07:23
Шоу-бизнес
Звезду «Дневника Бриджит Джонс» заметили целующейся с новым парнем на пляже
07:23
Общество
Вильфанд сравнил количество супержарких дней в 2021 и 2010 годах
07:19
Общество
Московским водителям выписали 53 тысячи штрафов за непристегнутый ремень
07:16
Общество
Роспотребнадзор начал работу над выявляющим коронавирус биочипом
07:14
Общество
Принцу Чарльзу придется принять менталитет босса мафии
07:13
Шоу-бизнес
«Сказочные ножки»: Волочкова сходила на шоу Запашных в мини-платье
Все новости

Ливень затопил лифт и лестницу жилого дома в Москве
Происшествия
Ливень затопил лифт и лестницу жилого дома в Москве
pixabay.com

Москва, 19 июля. Жители дома на улице Демьяна Бедного сообщили о подтоплении подъезда.

Вода попала в лифт, потоки воды видны на лестнице и на полу. По предварительной информации, затопленное здание 1987 года постройки. Причины затопления выясняются. Об этом информирует РЕН ТВ.

Синоптики предупредили жителей Москвы о дождях и грозах, которые начнутся во второй половине понедельника. Отмечается, что температура воздуха понизится не сильно, на улице будет около 29 градусов тепла. Местами ветер достигнет 17 м/с. Вероятно объявление штормового предупреждения.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Ливень затопил лифт и лестницу жилого дома в Москве
лифт потоп дожди
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru