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Москвич вытолкнул бывшую девушку из окна 15-го этажа и покончил с собой
Происшествия
Москвич вытолкнул бывшую девушку из окна 15-го этажа и покончил с собой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 июля. Мужчина вытолкнул бывшую девушку из окна 15-го этажа в Москве, после чего свел счеты с жизнью.

Соответствующей информацией поделилась старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. Она отметила, что в результате происшествия возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

По словам Ивановой, следствие полагает, что мужчина приехал к девушке, чтобы забрать личные вещи, но во время встречи между ними завязалась ссора, которую подтвердили свидетели. В результате конфликта мужчина толкнул ее с 15-го этажа, а спустя время покончил с собой.

Недавно шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа на юге Москвы. В результате падения малышка скончалась.

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