Скорая помощь влетела в ковш трактора на юге Москвы

Москва, 19 июля. Автомобиль скорой помощи врезался в ковш трактора на юге Москвы. Происшествие произошло на Новоясеневском проспекте.

Скорая помощь не смогла объехать трактор, который маневрировал на дороге. Сообщается, что гусеничная машина повернула в левый ряд, а когда медицинский автомобиль пытался объехать ее справа, резко стал перестраиваться в правую полосу, передает радио Sputnik.

Водитель «скорой» пытался избежать ДТП, но ковш все равно задел стойку автомобиля и повредил лобовое стекло. В результате аварии пострадавших нет.

Ранее трое медиков пострадали во время аварии в Москве. Врачи получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с внедорожником. Об этом сообщает RT.