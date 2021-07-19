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Скорая помощь влетела в ковш трактора на юге Москвы
Происшествия
Скорая помощь влетела в ковш трактора на юге Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 июля. Автомобиль скорой помощи врезался в ковш трактора на юге Москвы. Происшествие произошло на Новоясеневском проспекте.

Скорая помощь не смогла объехать трактор, который маневрировал на дороге. Сообщается, что гусеничная машина повернула в левый ряд, а когда медицинский автомобиль пытался объехать ее справа, резко стал перестраиваться в правую полосу, передает радио Sputnik.

Водитель «скорой» пытался избежать ДТП, но ковш все равно задел стойку автомобиля и повредил лобовое стекло. В результате аварии пострадавших нет.

Ранее трое медиков пострадали во время аварии в Москве. Врачи получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с внедорожником. Об этом сообщает RT.

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