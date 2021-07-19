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Рестораны Москвы начали принимать гостей без QR-кодов
Общество
Рестораны Москвы начали принимать гостей без QR-кодов
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 19 июля. Заведения общепита, а также фуд-корты в торговых центрах Москвы смогут самостоятельно выбирать формат приема гостей — по QR-кодам или без них.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Однако заведения все равно должны соблюдать соответствующие требования Роспотребнадзора, сообщил он в интервью ТАСС.

«В ресторанах, кафе, ночных клубах и барах столицы будут проведены проверки на соблюдение санитарных мер», — сказал Немерюк.

Решение о смягчении ограничении принял мэр Москвы Сергей Собянин в связи с улучшением эпидобстановки в городе и успехах прививочной кампании. В столице вакцинировались более 3,8 млн человек.

Сергей Собянин отметил, что вакцина против COVID-19 помогает бороться с пандемией даже на фоне распространения новых вариантов коронавируса, передает RT.

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