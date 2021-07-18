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СК проводит проверку после конфликта россиянки с правоохранителями в Москве
Происшествия
СК проводит проверку после конфликта россиянки с правоохранителями в Москве
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Москва, 18 июля. Следственный комитет проводит проверку после публикации видеозаписи, на которой правоохранитель хватает женщину за волосы из-за толчка другого полицейского.

Соответствующей информацией с журналистами поделилась представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. В соцсетях недавно появилось видео с инцидентом. На нем видно, что женщина толкает полицейского, а другой правоохранитель, который подошел к ним, схватил гражданку за волосы и посадил в служебную машину, сообщает ТАСС.

Иванова отметила, что скоро опросят всех участников происшествия. Следователи сейчас проверяют действия полицейских и девушки.

Недавно в Чечне возбудили уголовное дело после нападения мужчины на правоохранителей в Грозном. Злоумышленник был вооружен ножом, передает телеканал RT.

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