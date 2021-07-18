Водитель автобуса пострадал во время ДТП с Mercedes в центре Москве

Москва, 18 июля. Водитель автобуса пострадал при аварии с Mercedes в центре Москвы. Происшествие произошло на Саввинской набережной.

В результате аварии автобус выехал на тротуар. Соответствующую информацию ТАСС передал источник в экстренных службах.

Сообщается, что во время ДТП в салоне автобуса не было пассажиров. Информация о других пострадавших отсутствует. На месте инцидента работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства и причины аварии.

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