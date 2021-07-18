Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 23:54
23:50
Общество
Папа Франциск призвал мир выключить смартфоны
23:50
Весь мир
Юрий Кот: Украинские футболисты не смогут повторить подвиг участников «Матча смерти»
23:48
Политика
Пушков назвал напрасной попытку Туска втянуть Россию внутри Евросоюза
23:45
Шоу-бизнес
Бледанс и Шура устроили пикантное шоу в пляжном клубе Крыма
23:44
Происшествия
Крупный лесной пожар ликвидировали в Пермском крае
23:39
Весь мир
Сторонники Кастильо устроили забастовку в столице Перу
23:25
Происшествия
Знакомый сообщил о кошмарах у девушки. которая сбила троих детей в Москве
23:22
Шоу-бизнес
Влад Топалов устроил грандиозный сюрприз на день рождения Регины Тодоренко
23:19
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП у Храма Андрея Рублева
23:19
Происшествия
Иномарка протаранила ограду возле храма Андрея Рублева на западе Москвы
Все новости

Водитель автобуса пострадал во время ДТП с Mercedes в центре Москве

  /   Обновлено: 18 июля 2021 22:29
Происшествия
Водитель автобуса пострадал во время ДТП с Mercedes в центре Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 июля. Водитель автобуса пострадал при аварии с Mercedes в центре Москвы. Происшествие произошло на Саввинской набережной.

В результате аварии автобус выехал на тротуар. Соответствующую информацию ТАСС передал источник в экстренных службах.

Сообщается, что во время ДТП в салоне автобуса не было пассажиров. Информация о других пострадавших отсутствует. На месте инцидента работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства и причины аварии.

Ранее в Турции скончалась россиянка. Ее сбил автомобиль. О происшествии рассказал телеканал RT.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель автобуса пострадал во время ДТП с Mercedes в центре Москве
дтп авария автобус mercedes
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru