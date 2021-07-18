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Вильфанд прогнозирует грозы и дожди с вечера понедельника в Москве
Общество
Вильфанд прогнозирует грозы и дожди с вечера понедельника в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 18 июля. Дожди и грозы придут во все районы Москвы и Московской области. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Со второй половины понедельника дожди с усилением ветра до 17 м/с ощутят жители всех районов Москвы и Подмосковья. Вероятно объявление штормового предупреждения. Температура воздуха будет оставаться в пределах 27–29 градусов тепла. Во вторник продолжатся кратковременные дожди и непогода, но сильного похолодания не ожидается, информирует ТАСС.

Резкая смены погоды придется на территорию Центральной России с понедельника. Похолодание, ливни и грозы продлятся до выходных. Температура воздуха установится в пределах 24–26 градусов тепла.

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