Вильфанд прогнозирует грозы и дожди с вечера понедельника в Москве

Москва, 18 июля. Дожди и грозы придут во все районы Москвы и Московской области. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Со второй половины понедельника дожди с усилением ветра до 17 м/с ощутят жители всех районов Москвы и Подмосковья. Вероятно объявление штормового предупреждения. Температура воздуха будет оставаться в пределах 27–29 градусов тепла. Во вторник продолжатся кратковременные дожди и непогода, но сильного похолодания не ожидается, информирует ТАСС.

Резкая смены погоды придется на территорию Центральной России с понедельника. Похолодание, ливни и грозы продлятся до выходных. Температура воздуха установится в пределах 24–26 градусов тепла.