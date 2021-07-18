Автомобиль вспыхнул при аварии на юго-востоке Москвы

Москва, 18 июля. Машина загорелась на юго-востоке Москвы. Происшествие произошло на улице Красноказарменной, 10.

Сообщается, что в аварии приняли участие пять автомобилей. В результате инцидента одна машина вспыхнула. Трамвайное движение было приостановлено, передает РЕН ТВ. Информация о пострадавших пока неизвестна.

Ранее водитель иномарки сбила троих детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на западе Москвы. В результате происшествия пострадали мальчики в возрасте пяти, четырех лет и девочка девяти месяцев. Соответствующей информацией поделился RT.