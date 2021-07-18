Соседка поделилась подробностями о попавшей в ДТП на западе Москвы семье

Москва, 18 июля. Соседка рассказала о семье с тремя детьми, попавшими в дорожную аварию на западе Москвы.

Женщина в интервью «Московскому комсомольцу» отметила, что давно знакома с семьей. После инцидента в Солнцеве она организовала в соцсетях сбор средств в помощь осиротевшей семье.

Она заявила, что семья состояла из семи человек: матери с мужем и пятерых детей. Вторым погибшим в ДТП оказался племянник матери.

«Это сын Марининого брата. Брат с женой, сыном и бабушкой приехали в Москву из Череповца на свадьбу Марининой сестры», — рассказала она.

Соседка рассказала, что бабушка, которая также была на дороге, получила сердечный приступ. Сейчас она находится в больнице.

Инцидент произошел на улице Авиаторов 16 июля. 18-летняя девушка на нерегулируемом пешеходном переходе за рулем автомобиля Mazda сбила трех детей. Один из них был на беговеле. В больнице позже умерли дети пяти и трех лет.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче уголовного дела по факту смертельной аварии на улице Авиаторов в СК. Прокуратура ранее отказалась передавать дело в следственные органы.