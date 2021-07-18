Журналистка Завьялова задержана в Москве

Москва, 18 июля. Полиция задержала сотрудницу одного из московских информационных агентств Анастасию Завьялову.

По данным СМИ, журналисты предъявили ей обвинение по статье 20.1.2 КОАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». Заседание суда, на котором журналистке могут избрать меру пресечения, состоится 19 июля.

Ранее задержанного в Ираке репортера RT Ашрафа аль-Аззави отпустили на свободу. Причиной таких мер стало якобы просроченное разрешение на трудовую деятельность.