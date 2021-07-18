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Журналистка Завьялова задержана в Москве

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:48
Происшествия
Журналистка Завьялова задержана в Москве
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Москва, 18 июля. Полиция задержала сотрудницу одного из московских информационных агентств Анастасию Завьялову.

По данным СМИ, журналисты предъявили ей обвинение по статье 20.1.2 КОАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». Заседание суда, на котором журналистке могут избрать меру пресечения, состоится 19 июля.

Ранее задержанного в Ираке репортера RT Ашрафа аль-Аззави отпустили на свободу. Причиной таких мер стало якобы просроченное разрешение на трудовую деятельность.

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