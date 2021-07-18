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Атмосферный фронт принесет в Москву похолодание на следующей неделе
Общество
Атмосферный фронт принесет в Москву похолодание на следующей неделе
pixabay.com

Москва, 18 июля. Холодный атмосферный фронт станет причиной долгожданного понижения температуры воздуха в Москве на следующей неделе.

В небе столицы появятся грозовые облака, пройдут кратковременные дожди, а скорость ветра может достигать 20 метров в секунду. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Во вторник столбики уличных термометров покажут +25 градусов. В следующие дни она температура будет держаться на отметке +21...+26 градусов. Ночи также будут комфортные — от +12 до +17 градусов, что соответствует климатической норме июля, подчеркнула синоптик в беседе с РИАМО.

Жителей Центральной России на следующей неделе в целом застанет резкая смена погодных условий. Неделя начнется с похолодания, грозы и ливней.

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погода москва похолодание
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