Атмосферный фронт принесет в Москву похолодание на следующей неделе

Москва, 18 июля. Холодный атмосферный фронт станет причиной долгожданного понижения температуры воздуха в Москве на следующей неделе.

В небе столицы появятся грозовые облака, пройдут кратковременные дожди, а скорость ветра может достигать 20 метров в секунду. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Во вторник столбики уличных термометров покажут +25 градусов. В следующие дни она температура будет держаться на отметке +21...+26 градусов. Ночи также будут комфортные — от +12 до +17 градусов, что соответствует климатической норме июля, подчеркнула синоптик в беседе с РИАМО.

Жителей Центральной России на следующей неделе в целом застанет резкая смена погодных условий. Неделя начнется с похолодания, грозы и ливней.