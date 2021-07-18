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Медики провели более 1,3 миллиона онлайн-консультаций для москвичей с коронавирусом
Общество
Медики провели более 1,3 миллиона онлайн-консультаций для москвичей с коронавирусом
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 18 июля. Сотрудники телемедицинского центра в Москве провели более 1,3 млн консультаций для пациентов, которые проходят лечение от коронавируса на дому.

Центр начал свою работу в марте 2020 года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Это уникальный центр, в котором 24/7 работают до 200 специально подготовленных врачей», — подчеркнул он.

По словам градоначальника, за все время пандемии они накопили большой опыт дистанционной работы. Также Собянин напомнил, что вакцинироваться от коронавируса можно в 119 поликлиниках, а также в павильонах «Здоровая Москва» и других точках.

Сергей Собянин ранее заявил, что столичные власти оперируют детальными данными по каждому заразившемуся и привитому жителю Москвы. Он отметил, что сейчас в интернете очень много фейков о ситуации с пандемией.

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пациенты пандемия консультация коронавирус
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