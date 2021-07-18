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Выпуск мясной продукции на московских предприятиях вырос более чем на 70%
Экономика
Выпуск мясной продукции на московских предприятиях вырос более чем на 70%
pixabay.com

Москва, 18 июля. Объем производства мясной продукции на предприятиях российской столицы в 2020 году увеличился более чем на 70% по сравнению с предыдущим годом.

В 2020 году столичные предприятия выпустили 13,8 тыс. тонн мяса и субпродуктов. Рост объемов производства относительно 2019 года достиг 322,8%, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента инвестиционной и промышленной политики.

Одним из главных игроков является предприятие «Дымов». Только за минувший год оно выпустило 26 тыс. тонн колбасных изделий. Они успешно поставляются не только по всей России, но и за границу, отметил глава департамента Александр Прохоров.

Благодаря восстановлению темпов производства стоимость на мясо и птицу может сократиться. Об этом ранее сообщил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

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мясо промышленность производство
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