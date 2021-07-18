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Москвичку госпитализировали с септическим шоком после пластической операции
Происшествия
Москвичку госпитализировали с септическим шоком после пластической операции
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Москва, 18 июля. Жительницу Москвы доставили в больницу с септическим шоком. Причиной госпитализации стала неудачная пластическая операция.

Руководитель пресс-службы надзорного ведомства Москвы Людмила Нефедова сообщила, что 23-летняя потерпевшая через несколько дней после проведенной в частной клинике пластической операции попала в столичную больницу в тяжелом состоянии.

По ее словам, прокуроры проведут проверку соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан и безопасности оказываемых услуг, а также проверят у них лицензионные документы. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее актриса Ольга Машная рассказала о второй неудачной пластической операции. Во время последнего вмешательства у нее обнаружили грыжу.

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