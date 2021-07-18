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Водитель КамАЗа не справился с управлением и устроил массовое ДТП в Подмосковье

  /   Обновлено: 18 июля 2021 16:00
Происшествия
Водитель КамАЗа не справился с управлением и устроил массовое ДТП в Подмосковье
vk.com  /  Подслушано в Кузнецке

Москва, 18 июля. Участниками массовой аварии на Ярославском шоссе в Подмосковье стали девять машин. В результате дорожного происшествия никто не пострадал.

ДТП случилось на 44-м километре автодороги, когда водитель КамАЗа не справился с управлением и перевернулся. Таким образом фура повредила восемь легковых автомобилей, сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МВД России.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и детали аварии выясняются.

Похожее ДТП случилось на Крымском Валу в Москве, где столкнулись пять автомобилей. В результате инцидента пострадали три человека.

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