Пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу в Москве

Москва, 18 июля. Массовое ДТП произошло в Москве на Крымском Валу. Три человека пострадали.

На Крымском Валу участниками массового ДТП стали пять автомобилей. Среди участников оказались такие марки машин, как BMW Х6 и Х1, Skoda Rapid, Kia Optima и Volkswagen Polo, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Из-за аварии пострадали двое мужчин и одна женщина. У одного был диагностирован ушиб грудной клетки, у остальных — травмы средней тяжести.

Ранее мужчину в Южно-Сахалинске разорвало пополам в ДТП. Автомобиль на огромной скорости влетел в столб.