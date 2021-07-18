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Пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу в Москве

  /   Обновлено: 18 июля 2021 15:41
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на Крымском Валу в Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 июля. Массовое ДТП произошло в Москве на Крымском Валу. Три человека пострадали.

На Крымском Валу участниками массового ДТП стали пять автомобилей. Среди участников оказались такие марки машин, как BMW Х6 и Х1, Skoda Rapid, Kia Optima и Volkswagen Polo, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Из-за аварии пострадали двое мужчин и одна женщина. У одного был диагностирован ушиб грудной клетки, у остальных — травмы средней тяжести.

Ранее мужчину в Южно-Сахалинске разорвало пополам в ДТП. Автомобиль на огромной скорости влетел в столб.

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