В Шереметьево образовались огромные очереди у стоек регистрации

Москва, 18 июля. Огромные очереди у стоек регистрации возникли 18 июля в московском аэропорту Шереметьево рядом с терминалом D.

Люди в большом количестве собрались у стоек регистрации, на которых указано, что рейсы запланированы в Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург. При этом часть пассажиров в ожидании своего самолета расположилась на сидениях рядом с терминалом D.

Причины, из-за которых могли образоваться такие длинные очереди, остаются неизвестными. Представители Шереметьево также пока никак не прокомментировали случившееся.

Похожая ситуация ранее произошла в аэропорту Хабаровска. Там огромная очередь из пассажиров сформировалась у входа в здание.