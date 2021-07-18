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В Шереметьево образовались огромные очереди у стоек регистрации
Общество
В Шереметьево образовались огромные очереди у стоек регистрации
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 18 июля. Огромные очереди у стоек регистрации возникли 18 июля в московском аэропорту Шереметьево рядом с терминалом D.

Люди в большом количестве собрались у стоек регистрации, на которых указано, что рейсы запланированы в Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург. При этом часть пассажиров в ожидании своего самолета расположилась на сидениях рядом с терминалом D.

Причины, из-за которых могли образоваться такие длинные очереди, остаются неизвестными. Представители Шереметьево также пока никак не прокомментировали случившееся.

Похожая ситуация ранее произошла в аэропорту Хабаровска. Там огромная очередь из пассажиров сформировалась у входа в здание.

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