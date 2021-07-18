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Сидевшего на краю окна многоэтажки москвича сняли на видео

  /   Обновлено: 18 июля 2021 15:06
Происшествия
Сидевшего на краю окна многоэтажки москвича сняли на видео
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 июля. Очевидцы сняли на видео мужчину, который сидел на окне, свесив ноги. Его поступок напугал местных жителей, они позвонили в экстренные службы.

Спустя несколько минут к многоэтажке подъехали сотрудники МЧС. Гражданина сняли с окна и передали медикам. Пока мотивы его действий неизвестны. ФАН публикует кадры с места инцидента. На них видно, что к дому прибыли работники скорой помощи, полиция и пожарный расчет.

Еще одна история спасения произошла в Иркутской области. Мужчины помогли трем девочкам, перевернувшимся на надувном матрасе. Течение реки затягивало тонущих школьниц под проходившую мимо баржу.

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