Сидевшего на краю окна многоэтажки москвича сняли на видео

Москва, 18 июля. Очевидцы сняли на видео мужчину, который сидел на окне, свесив ноги. Его поступок напугал местных жителей, они позвонили в экстренные службы.

Спустя несколько минут к многоэтажке подъехали сотрудники МЧС. Гражданина сняли с окна и передали медикам. Пока мотивы его действий неизвестны. ФАН публикует кадры с места инцидента. На них видно, что к дому прибыли работники скорой помощи, полиция и пожарный расчет.

Еще одна история спасения произошла в Иркутской области. Мужчины помогли трем девочкам, перевернувшимся на надувном матрасе. Течение реки затягивало тонущих школьниц под проходившую мимо баржу.