Угрожавшего самоубийством москвича передали медикам

Москва, 18 июля. Сотрудники экстренных служб спасли жителя московской многоэтажки, который намеревался покончить с собой. Его передали врачам скорой помощи, сообщили в столичном ЦУКС.

Мужчина заявил, что хочет свести счеты с жизнью, встревоженные соседи вызвали спасателей. Инцидент произошел на Братеевской улице.

Первыми на место прибыли психологи, которые попытались узнать причины таких действий и успокоить несчастного. Позднее к ним подключились специалисты, остановившие москвича.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.