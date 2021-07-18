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Угрожавшего самоубийством москвича передали медикам

  /   Обновлено: 18 июля 2021 14:22
Происшествия
Угрожавшего самоубийством москвича передали медикам
pixabay.com/PD  /  Dmitry_Belov

Москва, 18 июля. Сотрудники экстренных служб спасли жителя московской многоэтажки, который намеревался покончить с собой. Его передали врачам скорой помощи, сообщили в столичном ЦУКС.

Мужчина заявил, что хочет свести счеты с жизнью, встревоженные соседи вызвали спасателей. Инцидент произошел на Братеевской улице.

Первыми на место прибыли психологи, которые попытались узнать причины таких действий и успокоить несчастного. Позднее к ним подключились специалисты, остановившие москвича.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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москва мужчина многоэтажка
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