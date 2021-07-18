Житель многоэтажки угрожает покончить с собой в Москве

Москва, 18 июля. Мужчина находится у себя в квартире на юге города и угрожает совершить суицид.

С жителем столицы РФ работают психологи, сообщил источник ФАН в центре кризисных ситуаций. Пожарно-спасательные подразделения к решению ситуации не привлекались. Предполагается, что сотрудники экстренных служб будут направлены в район при необходимости.

По данным СМИ, соответствующий вызов был получен с Братеевской улицы. Что стало причиной подобного поведения москвича, пока неизвестно. В настоящее время эта информация проверяется.