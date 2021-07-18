Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 14:52
14:51
Олимпиада-2020 в Токио
«Как мыться в этом душе?»: Веснина показала условия проживания в олимпийской деревне
14:47
Общество
Эксперты призвали прекратить хаотичную застройку побережья в Крыму
14:45
Общество
В Петербурге ограничили вход в Петропавловскую крепость из-за репетиции парада ВМФ
14:43
Экономика
В США увеличилось число действующих нефтяных буровых установок
14:40
Политика
На Украине заявили о нападении на пограничников на участке границы с Россией
14:38
Видео
Поздравление Путина с Днем металлурга. События дня
14:37
Происшествия
Дело сбившей детей на переходе москвички могут передать в СК РФ
14:35
Происшествия
Более десяти человек пропали без вести при крушении судна у берегов Либерии
14:34
Армия
Как новый Як-141 поможет России «нагнуть» армию потенциального врага
14:34
Армия
Сатановский предупредил СБУ, чем может обернуться «вызов» Шойгу в Мариуполь
Все новости

Житель многоэтажки угрожает покончить с собой в Москве

  /   Обновлено: 18 июля 2021 14:14
Происшествия
Житель многоэтажки угрожает покончить с собой в Москве
pixabay.com  /  Fatso

Москва, 18 июля. Мужчина находится у себя в квартире на юге города и угрожает совершить суицид.

С жителем столицы РФ работают психологи, сообщил источник ФАН в центре кризисных ситуаций. Пожарно-спасательные подразделения к решению ситуации не привлекались. Предполагается, что сотрудники экстренных служб будут направлены в район при необходимости.

По данным СМИ, соответствующий вызов был получен с Братеевской улицы. Что стало причиной подобного поведения москвича, пока неизвестно. В настоящее время эта информация проверяется.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель многоэтажки угрожает покончить с собой в Москве
москва суицид психологи вызов многоэтажка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru